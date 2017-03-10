Правительство России разрешило ввоз некоторых продуктов из Турции

Правительство России отменило запрет на ввоз из Турции гвоздик и некоторых продуктов, в числе которых лук, цветная капуста и брокколи. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Подписанным постановлением из перечня исключены отдельные виды товаров. В частности, исключены гвоздики, свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, свежие или охлажденные цветная капуста и капуста брокколи и ряд других товаров», - говорится в справке к постановлению.

Россия ввела запрет на поставки некоторых продуктов с 1 января 2016 г. в рамках экономических мер, принятых в ответ на атаку турецких ВВС на Су-24 в Сирии. В октябре правительство уже принимало решения допустить импорт для ряда турецких продуктов - косточковые культуры и цитрусовые.

В пятницу Россию посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главы государств обсудят, в частности, торгово-экономическое сотрудничество.