Торговые войны невыгодны

Если в субботнем разговоре президентов Владимира Путина и Дональда Трампа заходила речь о Мексике, с которой Трамп в пятницу развернул небольшую виртуальную войну, то Путин мог бы дать Трампу хороший совет. А именно: торговая политика – плохое оружие. Угрожать лидеру какой-то страны торговыми ограничениями практически бесполезно. Такие угрозы мобилизуют население и даже могут сыграть на руку лидеру. Во всяком случае, они не приносят желаемого результата.

У России в последние 15 лет уникальный опыт по части торговых ограничений. С одной стороны, таким образом пытались влиять на политику лидеров соседних стран – Грузии, Молдавии, Украины, Турции. Ни к чему хорошему это ни разу не привело. Естественно, что торговые ограничения – запрет что «Боржоми», что молдавского вина, что турецких помидоров – привели к снижению благосостояния и уровня жизни в обеих странах, но никаких политических изменений не последовало. Непонятно, ради чего жители России жертвовали своим потреблением. А с другой стороны, Россия в последние два года была «реципиентом» ограничений – санкций, наложенных в связи с войной на Украине. Мало сомнений в том, что санкции а) нанесли ущерб качеству жизни россиян и б) не привели ни к каким изменениям политического курса. Еще более ярким примером того же эффекта являются контрсанкции – ограничения, наложенные российским правительством на торговлю со странами, которые участвуют в санкциях, наложенных на нашу страну. Ущерб россиянам нанесен заметный – качество потребляемых продуктов ухудшилось, цены выросли, а последствий – никаких.

Международная торговля – вещь, с одной стороны, простая, а с другой – жестокая. Торговля всегда выгодна обеим сторонам, иначе сделка бы не осуществлялась. Это просто. Значит, любое ограничение торговли – это ухудшение благосостояния. Это жестоко. Конечно, у торговли есть важные «перераспределительные» последствия: хотя вся страна от ограничений всегда проигрывает, внутри страны есть выигравшие и проигравшие. Те же контрсанкции снизили уровень жизни десятков миллионов россиян (на чуть-чуть), зато обогатили владельцев агрохолдингов (очень сильно). Торговая война с Грузией 2006 г. ухудшила жизнь миллионам любителей «Боржоми» (опять-таки – на чуть-чуть), зато принесла большую выгоду владельцам фирм – производителей прохладительных напитков. Угроза Трампа Мексике, экономика которой сильно зависит от торговли с США, опасна потому, что у торговых ограничений всегда есть лоббисты и, стоит только намекнуть на возможность получения преференций, они тут же бросаются в бой. Именно поэтому торговые войны относительно легко вспыхивают и довольно медленно затихают.

Президент Путин мог бы сказать президенту Трампу: наш российский опыт показывает – торговые войны не приносят выгоды стране. Можно ухудшить жизнь простых жителей, но практически невозможно повлиять на действия политического руководства. Кому как не русским это знать.

Автор – профессор Чикагского университета и НИУ Высшая школа экономики