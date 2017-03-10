Проезд по участку трассы «Украина» сделали платным почти на 100 лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому на ближайшие 100 лет (до 1 мая 2109 г.) становится платным проезд по участку трассы М3 «Украина» в Калужской области. Копия распоряжения размещена на официальном портале правовой информации.

«Установить, что использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М3 "Украина" Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной в Калужской области осуществляется на платной основе до 1 мая 2109 г.», – говорится в документе.

Плату начнут взимать с 20 марта.