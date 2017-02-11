Москва в 2016 году заработала на парковках и штрафах более 17,5 млрд рублей

Доходы Москвы от предоставления на платной основе парковок на автомобильных дорогах общего пользования и на внеуличной дорожной сети в 2016 г. составили 4,37 млрд руб., говорится в оперативных итогах исполнения бюджета Москвы. Это на 25,6% больше, чем в 2015 г.

Штрафы за правонарушения в области дорожного движения принесли в столичный бюджет 13,144 млрд руб. В 2015 г. поступления от таких штрафов составили 11,3 млрд руб. (рост на 11,8%).

Это бюджет целого российского города - например, бюджет Казани сопоставим с теми суммами, которые Москва получает от парковок и в виде штрафов автомобилистам, комментирует старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин. Бюджет Казани в 2016 г. составлял около 19 млрд руб.

В 2010 г., когда Сергей Собянин был назначен мэром Москвы, своей основной задачей он провозгласил борьбу с пробками. Для этого власти начали вынуждать автомобилистов пересаживаться на общественный транспорт – в городе появились платные парковки, выделенные полосы, а штрафы увеличились в разы.

Первые платные парковки в центре города появились в 2013 г., на сегодняшний день эта зона расширилась практически до МКАД. При этом власти продолжают методично сокращать количество парковочных мест в городе (департамент транспорта Москвы данные о количестве машино-мест не предоставляет). Точечное расширение платной парковки в Москве будет продолжаться, заявлял руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов (цитата «Говорит Москва»). А Собянин сообщал, что с нехваткой мест город будет бороться только повышением стоимости парковки. Сейчас максимальный тариф составляет 200 руб. в час (в ряде районов стоимость была увеличена в пять раз).

Параллельно власти жестко контролируют и соблюдение правил платных парковок: штраф за неоплату – 2500 руб., эвакуация автомобиля обойдется минимум в 5000 руб. (тариф зависит от мощности транспортного средства). Помимо этого увеличилось количество камер на дорогах Москвы, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Для сравнения: если в 2012 г. штрафы принесли в бюджет около 1,64 млрд руб., то в прошлом году – в восемь раз больше.

Доходы от платных парковок идут в управы районов, которые могут тратить полученные из бюджета средства на благоустройство районов, капитальный ремонт домов, «повышение пешеходной доступности метро», а также субсидировать установку шлагбаумов во дворах, прилегающих к платным парковкам. Схема распределения средств выглядит довольно простой, но отследить, сколько денег поступает от парковок и как они расходуются, оказалось сложно, отмечала Контрольно-счетная палата Москвы, проверившая в 2015 г. создание и функционирование единого парковочного пространства.

Владимир Редькин отмечает, что поступления в бюджет от нерадивых автомобилистов могут быть еще выше. В оперативных данных об исполнении бюджета указано, что «прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба» принесли городу дополнительно еще 7,23 млрд руб. Пресс-секретарь департамента финансов Москвы Дарья Полухина отказалась уточнить, какие штрафы учтены в этой статье доходов.

Доходы Москвы, по оперативным данным, в 2016 г. увеличились на 11% до 1,85 трлн руб., а расходы – на 14% до 1,736 млрд руб.