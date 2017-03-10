Путин рассказал о том, как он когда-то отдыхал в Турции

Российский президент Владимир Путин вспомнил о том, как когда-то отдыхал в Турции. По его словам, у него остались только самые хорошие воспоминания об отдыхе.

По его словам, туристический поток в Турцию из России является значимым фактором в экономике Турции. Для россиян это очень важная «составляющая жизни». Миллионы российских граждан отдыхали на турецком побережье, находя обстановку благоприятной и дружественной.

«Я сам в Турции отдыхал неоднократно, когда ещё не работал здесь, в Москве, в Кремле. У меня от этого отдыха самые добрые и хорошие чувства остались и хорошие воспоминания», — сказал Путин по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.