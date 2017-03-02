Путин переночует в тайге и 3 марта вернется в Москву

Президент России Владимир Путин на данный момент отдыхает в тайге под Красноярском. В Москву он вернется в пятницу 3 марта. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства после завершения рабочей программы в Красноярске, где он ознакомился с ходом подготовки к Всемирной зимней универсиаде 2019 г., решил отдохнуть и провести один день на природе - в Сибири.

«Путин сейчас находится в тайге, он переночевал там прошлую ночь и переночует эту ночь», - добавил Песков. По его словам, утром 3 марта он прилетит в столицу, где у него продолжится «рутинный рабочий график». Песков также уточнил, что президент находится в походных условиях.

В 2014 г. президент также взял выходной и отпраздновал свой день рождения в тайге. Тогда он также отдыхал на природе, приблизительно в 300-400 км от ближайшего населенного пункта. В 2013 г. Путин отдыхал в Туве и Хакасии вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и министром обороны Сергеем Шойгу.