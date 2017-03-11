В ЛНР сообщили о прекращении подачи воды с украинской территории

«Лугансквода» сообщила, что Украина полностью прекратила подачу воды на территорию Луганской народной республики. По данным компании, это произошло в ночь на субботу, 11 марта, без предупреждения.

«Без предоставления официальных документов прекращена поставка воды с Западной фильтровальной насосной станции, находящейся на территории Украины и обеспечивающей водоснабжение городов Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит», – говорится в сообщении компании.

Украинская сторона сообщила, что подача воды прекращена из-за аварии на магистральном водоводе. «Лугансквода» не получала официальных документов, подтверждающих эту информацию.

6 марта Украина прекратила подачу воды с Петровской насосной станции, обеспечивающей водой села Славяносербского района и Луганск.