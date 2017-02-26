В ДНР заявили об освобождении Донецкой фильтровальной станции

Украинские силовики освободили Донецкую фильтровальную станцию (ДФС), которую они захватили в субботу, 25 февраля, для корректировки огня по территориям провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил в воскресенье, 26 февраля, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Военное руководство Украины нашло в себе силы и смогло выгнать радикальных националистов с территории Донецкой фильтровальной станции. Тем не менее противник продолжил укреплять свои блиндажи вблизи станции», - приводит его слова «Донецкое агентство новостей» (ДАН).

По словам Басурина, власти ДНР готовы обеспечить безопасность ремонтным бригадам для работ по восстановлению станции, однако в то же время украинская сторона отказывается действовать так же, поэтому затягивается расконсервирование станции.

ДФС располагается между Авдеевкой и Ясиноватой, напоминает ТАСС. Она обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии фронта. 24 февраля руководство станции приняло решение об остановке работы предприятия и эвакуации персонала из-за обстрелов со стороны украинских силовиков.