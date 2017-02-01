Донецк остался без воды из-за обстрелов

Жители Донецка и частично Макеевки остались без водоснабжения из-за обстрела фильтровальной станции, передает «Интерфакс» со ссылкой на Донецкое агентство новостей (ДАН).

«В 09.30 в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден четвертый электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью», - приводит агентство сообщение пресс-службы компании «Вода Донбасса».

По данным агентства, за минувшие сутки свыше 100 газопроводов были повреждены в Новоазовске, Донецке, Горловке и Макеевке.

Накануне обстановка в зоне вооруженного конфликта в Донбассе снова резко обострилась. По данным миссии ОБСЕ, в первый день активных действий, 29 января, в треугольнике Донецк – Авдеевка – Ясиноватая ею было зафиксировано около 2300 разрывов.

В понедельник в результате обстрелов остался без энергии Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), от которого работают теплосети города, а ночная температура в Авдеевке упала до -20 градусов.

Военные ДНР и украинские военные обвиняют друг друга в обстрелах и нарушениях минских договоренностей. Пресс-секретарь президента России заявил, что Москва располагает данными о том, что обострение в районе Авдеевки произошло по инициативе украинской стороны.