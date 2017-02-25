ДНР обвинила ВСУ в захвате фильтровальной станции

В министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что вооруженные силы Украины захватили Донецкую фильтровальную станцию.

«Обстановка в Донецкой народной республике резко обострилась. Сегодня ночью украинская сторона, в нарушение всех договоренностей и взятых на себя обязательств, захватила объекты Донецкой фильтровальной станции для ведения с ее территории провокационного огня по нашим позициям», – сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, из помещений станции ночью велся огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов. За сутки в ДНР зафиксировали более 2000 обстрелов, ранен ополченец.

Басурин связал увеличение количества провокаций с приездом в ДНР депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко для встречи с военнопленными.