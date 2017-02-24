Савченко прибыла в Донецк для встречи с украинскими военнопленными

Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прибыла в Донецк для встречи с украинскими военнопленными. Об этом сообщил представитель Министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Надежда Савченко вместе с Владимиром Рубаном прибыли в Макеевскую колонию для того, чтобы навестить украинских военнопленных», – сказал представитель военного ведомства ДНР.

Ранее Савченко опубликовала в Facebook списки пленных на территории Донбасса с фамилиями украинских заключенных в российских тюрьмах, а также заключенных из ДНР и ЛНР, удерживаемых украинской стороной.