Савченко отказалась от депутатской неприкосновенности

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко официально заявила, что она отказывается от депутатской неприкосновенности. Об этом она написала в соцсети Facebook.

Савченко также опубликовала фотографию, на которой она держит соответствующий документ в качестве доказательства своего намерения. В заявлении Савченко говорится, что Украина отмечает уже третью годовщину трагических событий на майдане и политикам пришло время выполнить те обещания, которые были даны людям во время «революции достоинства». Она также попросила коллег, судей и президента Петра Порошенко последовать ее примеру.

Заявление направлено председателю комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной рады. В нем Савченко, ссылаясь на статью 80 конституции Украины, просит рассмотреть ее обращение о снятии неприкосновенности и передать в сессионный зал парламента для обсуждения и поддержания депутатами.

В конце октября Савченко покинула партию «Батькивщина». Фракция «Батькивщина» 15 декабря исключила ее из состава, а 22 декабря Рада исключила депутата из состава украинской делегации в ПАСЕ, затем из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.