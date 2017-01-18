Верховная рада просит проверить Савченко на предмет госизмены

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны обратился в Генпрокуратуру с просьбой выяснить, есть ли в действиях депутата Надежды Савченко нарушения закона о борьбе с терроризмом и признаки госизмены, передает «Интерфакс».

«У нас есть действующее законодательство - пусть это идет в рамках действующего законодательства», - заявил руководитель комитета Сергей Пашинский.

13 декабря 2016 г. комитет обратился в Службу безопасности Украины для проверки информации о встрече в Минске его члена Савченко с лидерами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народной республик Игорем Плотницким и Александром Захарченко.

15 декабря был подготовлен проект постановления об исключении Савченко из состава этого комитета.