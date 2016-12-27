Савченко объявила о создании общественной платформы РУНА

Депутат Верховной рады Надежда Савченко объявила о создании общественной платформы РУНА. Как передает телеканал «112 Украина», она заявила это на пресс-конференции во Львове. Она объяснила, что это пока будет неполитический проект, объединение людей за реформы. Партия, по ее словам, – «это всего лишь механизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно».

«В настоящее время это просто естественное объединение людей, которые слышат саму суть, саму идею, а не какие-то лозунги, какой-то популизм, – сказала Савченко. – Это движение украинского народа, активных, мыслящих украинцев. Это реформы украинского народа ради изменения системы, настоящего изменения системы. Это эволюция украинского народа как исключительное требование Революции достоинства».

По мнению политика, изменения на Украине должны идти эволюционным, а не революционным путем. «У нас происходят майданы, потому что это естественная борьба человека за свои права, жизнь. Только после каждого майдана нам умудряются заморочить ум и возвращают все наоборот. Если мы сейчас понимаем, что мы не можем сносить голову, пока у нас нет выписанного того, что мы вместо этого поставим, то нам не нужно делать революцию в виде просто бунта беспощадного. Нам нужно действительно подойти к этому разумно, взвешенно и путем эволюции осуществить в конце концов ту революцию, которая нужна Украине», – сказала она.

Представитель экспертной группы «Народный суверенитет» Теодор Дьяков объяснил, что целью новой общественной платформы станет создание «контролируемой представительской демократии» на Украине.

После задержания в Луганской области и ареста в России Савченко была заочно принята в партию «Батькивщина», стала депутатом Рады и членом украинской делегации в ПАСЕ. После обмена осужденными в мае 2016 г. она начала работу в Раде. В декабре стало известно, что она вышла из партии «Батькивщина», причем заявление она подала еще в октябре, перед поездкой в Москву на рассмотрение апелляции на приговор гражданам Украины Станиславу Клыху и Николаю Карпюку в Верховном суде. В пресс-службе «Батькивщины» подтвердили, что заявление о выходе из партии Савченко написала в конце октября, но не объясняли, почему тогда это не было предано огласке. 12 декабря лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что Савченко не координирует свои действия с партией и фракцией и скоро может быть поднят вопрос о ее исключении из фракции. Так Тимошенко прокомментировала сообщения, что Савченко в Минске тайно встречалась с лидерами непризнанных Донецкой и Луганской республик, которые в Киеве считаются террористическими организациями. По словам Тимошенко, у Савченко собственный политический проект, а с партией у нее нет ничего общего.