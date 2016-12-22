Рада одобрила исключение Савченко из состава украинской делегации в ПАСЕ

Верховная рада Украины поддержала постановление об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). За инициативу проголосовали 237 народных депутатов.

Ранее сообщалось, что Савченко вышла из партии «Батькивщина». Сестра Савченко Вера сообщила, что Надежда написала заявление о выходе из партии еще в октябре, перед поездкой в Москву. Она выразила недоумение, почему партия начала говорить об исключении ее сестры только сейчас.