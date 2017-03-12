Правительство Аджарии обвинило партию Саакашвили в беспорядках в Батуми

Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе обвинил бывшую правящую партию «Единое национальное движение» (ЕНД, партия сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили) в провоцировании беспорядков в Батуми.

«Мы не допустим, чтобы в Батуми произошла дестабилизация. Эта акция была точно рассчитана на то, чтобы наш регион не развивался, тем более вы знаете, что впереди туристический сезон, популярность нашего региона растет, и вместе с тем наши оппоненты стараются этим грязным путем, так сказать, остановить развитие нашего региона», – заявил Патарадзе.

Правящая партия «Грузинская мечта» тоже возложила ответственность за произошедшее на ЕНД. «Как бы ни старались враги Грузии и радикально настроенные лидеры "Национального движения" вернуть беспорядки в нашу страну, это никогда не произойдет», – говорится в заявлении партии.

Беспорядки в Батуми начались вечером 11 марта после задержания полицией шестерых человек. Участники стихийно собравшегося митинга жгли машины, атаковали отделение полиции. Более 30 человек пострадали, 40 были задержаны.