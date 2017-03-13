Порошенко внес в Раду законопроект о запрете двойного гражданства

Украинский президент Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в закон «О гражданстве Украины», передает ТАСС.

Законопроект является неотложным и передан на рассмотрение руководству Рады. Проект документа и пояснительная записка на сайте парламента отсутствуют.

Представитель президента в Верховной раде Артур Герасимов рассказал, что «в данном законе (о запрете двойного гражданства) уточнены основания для потери украинского гражданства». «Например, таким основанием теперь будет считаться ситуация, когда человек, который приобрел добровольно гражданство другой страны, не сдал украинский паспорт или при приобретении гражданства Украины в течение определенного промежутка времени не сдал паспорт другого государства», - уточнил Герасимов, добавив, что изменения не касаются ситуации с гражданами Украины в Крыму, так как речь не идет «о добровольном приобретении ими гражданства России».