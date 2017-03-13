Более 75% россиян считают себя патриотами – ФОМ

Большая часть россиян - 78% опрошенных - считают себя патриотами. 17% респондентов не стали относить себя к данной категории граждан, таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение».

При этом 34% россиян уверены, что большая часть их знакомых являются патриотами, 20% опрошенных думают, что около половины их окружения патриоты, 13% респондентов к патриотам отнесли все свое окружение. Еще у 17% в патриотах меньшинство знакомых, у 9% таковых нет вообще.

29% респондентов отмечают, что за последние годы в России число патриотов увеличилось, еще 37% думают, что в этом плане ничего не изменилось, 20% имеют противоположное мнение.

Любовь к отечеству, преданность стране в большой степени свойственна пожилым людям, уверены 40% опрошенных. 28% отмечают, что патриотов больше всего среди людей среднего возраста, 10% решили, что патриотов больше всего среди молодежи, 18% думают, что патриотизм свойственен всем в равной степени.

52% респондентов полагают, что патриотами становятся под влиянием определенного воспитания, 41% россиян считают, что воспитание никакой роли не играет. 34% опрошенных говорит, что публично называть себя патриотом нехорошо, 58% не видят в этом ничего предосудительного, 8% россиян ответить затруднились.

По мнению большинства опрошенных, патриотом не может быть равнодушный к родной природе (69%), старающийся избежать службы в армии (65%) и тот, кто не знает историю своей страны (61%).

Опрос был проведен 4-5 марта среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 российских субъектов.