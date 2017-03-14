Трамп пописал указ о реформе исполнительной власти

Президент США Дональд Трамп подписал указ о комплексном плане реорганизации исполнительной ветви власти. Его текст приводится на сайте Белого дома. Целью указа является повышение эффективности и подотчетности исполнительной власти, а также исключение дублирующих функций. Предложения о реформировании должны будут представить сами органы исполнительной власти – им дается на это 180 дней, общественные институты, а окончательное решение остается за администрацией президента Дональда Трампа – на это также отводится 180 дней.

Ранее Трамп заявлял о планах по дерегулированию экономики, отмечая, что на каждую вновь принятую норму должна прийтись отмена двух предыдущих.