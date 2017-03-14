СМИ узнали о планах США более чем вдвое сократить расходы на ООН

Государственный департамент США получил указание более чем наполовину сократить взносы на программы Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом со ссылкой на три источника сообщает журнал Foreign Policy.

Издание сообщает, что в настоящее время США отчисляют в бюджет ООН около $10 млрд в год. По данным издания, планируется урезать расходы на миротворческие операции, Детский фонд и Программы развития организации. Также бюджетные сокращения могут коснуться Всемирной продовольственной программы и программы по беженцам.

Автор статьи отмечает, что сокращение дотаций на эти нужды связано с желанием администрации Трампа увеличитьоборонные расходы на $54 млрд и сократить другие расходы бюджета на ту же сумму.