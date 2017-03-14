Путин наградил Наину Ельцину орденом Святой великомученицы Екатерины

Президент Владимир Путин наградил вдову первого президента России Наину Ельцину орденом Святой великомученицы Екатерины. О подписании такого указа сайт Кремля сообщил 14 марта, в день юбилея Ельциной. Награда ей присуждена «за большой вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности».

Скоро в издательстве «Синдбад» выйдет книга «Наина Ельцина. Личная жизнь», напоминает ТАСС и публикует отрывки из этих воспоминаний. В интервью она заявила, что не любит публичности, но считает, что ее долг перед мужем – рассказывать о том, как все было. «Обидно, что сейчас, когда прошло столько времени, наши молодые политологи, они почему-то настолько все видоизменили, столько неправды. А когда читаешь ложь, это ранит душу не только мне, но и всем тем, кто это трудное время пережил», – цитирует ТАСС.

Из воспоминаний Наины Ельциной следует, что она узнала о намерении мужа оставить пост президента 31 декабря 1999 г., он сообщил ей это перед уходом на работу. «Уже надевая пальто, Борис сказал: "Ная, я решил – ухожу в отставку". Я бросилась к нему, обняла, поцеловала, на глазах были слезы от радости. Он, чтобы снять напряжение, говорит: "Осторожно, костюм помнешь», – цитирует ТАСС. Она также не знала, что он объявит об отставке в новогоднем обращении, это знала их дочь Татьяна. 31 декабря Ельцин приехал домой рано и больше в кремлевский кабинет не возвращался ни разу, утверждает его жена. В тот день, по ее словам, ему позвонили почти все мировые лидеры, с которыми ему довелось работать. «Вернувшись в тот день домой, с порога сказал: "В машину позвонил Билл Клинтон. А я не стал с ним разговаривать, пообещал, что перезвоню. Могу себе позволить – я уже не президент". Тот новогодний праздник Наина Ельцина назвала удивительным: "За все годы, проведенные нами в Москве, я действительно не помню такого легкого новогоднего настроения за семейным столом".

Также в этой главе Наина Ельцина рассказывает, как ее муж подбирал себе преемников, отвергает утверждение: Путин «взялся ниоткуда», потому что «Борис давно присматривался к Владимиру Владимировичу, который ранее работал в Петербурге вице-мэром у Анатолия Собчака». «Борис считал Владимира Владимировича не только умным и грамотным руководителем, но и глубоко порядочным человеком. Очень ценил его выдержку и волевой характер. За те несколько месяцев, которые Владимир Владимирович занимал пост председателя правительства, Борис убедился, что не ошибался в нем: у Владимира Путина есть все, чтобы стать достойным руководителем страны», – пишет она.