Михалков предложил Ельциной скорректировать программы «Ельцин-центра»

Режиссер Никита Михалков направил вдове первого президента России Бориса Ельцина Наине письмо, в котором предложил внести корректировки в программу екатеринбургского «Ельцин-центра».

«Я глубоко сожалею, что доставил вам огорчение, но уверен, что вас ввели в заблуждение, интерпретируя мои слова под определенным углом. Не про память Бориса Николаевича Ельцина и не про его деятельность я говорил на Совете Федерации, а про то, каким образом и кто составляет и исполняет программы сомнительного исторического содержания с сомнительными историческими выводами», – пояснил Михалков в письме.

Он привел в пример «лживый мультфильм», показывающийся в центре, «в котором все, кто правил нашей страной, – ничтожества, бездарности и кровавые тираны».

«Убежден, что никогда Борис Николаевич не поддержал бы такую концепцию, никогда бы не допустил, чтобы к его ногам безоглядно бросили всех исторических личностей, когда бы то ни было правивших страной», – написал Михалков.

Он выступил с инициативой скорректировать программу «Ельцин-центра». «Если Вы сами предложите подумать о том, как можно было бы скорректировать программы "Ельцин-центра", чтобы постараться добиться большей объективности, – это будет самым мудрым поступком в защиту имени и памяти Бориса Николаевича», – считает Михалков.

В пятницу 9 декабря Михалков, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, обвинил «Ельцин-центр» в разрушении национального самосознания и заявил, что в центре «реализуется мощнейшая программа, которая практически разрушает реальное представление людей о том, что такое история России».

В субботу вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина прокомментировала слова Михалкова, упрекнув его в том, что он критикует «Ельцин-центр», хотя никогда там не был.