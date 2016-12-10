Михалков подтвердил, что никогда не был в «Ельцин-центре»

Режиссер Никита Михалков подтвердил, что никогда не был в екатеринбургском «Ельцин-центре». «Я там не был, но мне абсолютно достаточного того, что я знаю и что является правдой», – заявил Михалков в эфире телеканала «Россия 24».

В пятницу 9 декабря Михалков, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, обвинил «Ельцин-центр» в разрушении национального самосознания и заявил, что в центре «реализуется мощнейшая программа, которая практически разрушает реальное представление людей о том, что такое история России».

Сегодня вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина прокомментировала слова Михалкова, упрекнув его в том, что он критикует «Ельцин-центр», хотя никогда там не был.