Европейским компаниям разрешили запрещать сотрудникам хиджабы и крестики

Высшая судебная инстанция Евросоюза – Европейский суд признал законным право компаний запрещать сотрудникам надевать аксессуары и знаки, свидетельствующие об их религиозной, философской и политической принадлежности. Как сообщает ВВС, в этот список попали и хиджабы. Суд подчеркнул, что запрет должен быть прописан во внутренних правилах компании, если она требует, чтобы все сотрудники одевались «нейтрально». Запрещать такие аксессуары по требованию клиента компания не имеет права.

Поводом для этого решения стала тяжба сотрудницы одной из бельгийских компаний, которая работала на ресепшене и которую уволили за ношение хиджаба. Дело в Европейский суд передала кассационная инстанция в Бельгии.