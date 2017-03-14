Генпрокуратура проследит за президентскими выборами

В ходе прошедших парламентских выборов нарушений было меньше, чем обычно, заявил генпрокурор Юрий Чайка. «Уже вторую избирательную кампанию мы фиксируем снижение выявленных прокурорами нарушений, в прошедшем году – на 50%», – сказал Чайка, выступая на итоговой коллегии ведомства.

Это связано с реализацией законодательных и организационных мер, нацеленных на обеспечение прозрачности и чистоты выборов, уверен генпрокурор. Он напомнил, что в конце года начнется президентская кампания и предстоит «использовать весь надзорный опыт для ее сопровождения».

По оценке президента, прокуратура в ходе избирательной кампании сработала «достаточно эффективно»: в общей сложности прокуроры внесли более 590 представлений о нарушении избирательного законодательства, вспомнил Владимир Путин, открывая заседание коллегии.