Путин рассказал о гриппе у Медведева: «не уберегли»

Премьер-министр Дмитрий Медведев болен гриппом, сообщил президент Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства. Медведев участия в заседании не принимает.

«Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная, вот Дмитрия Анатольевича не уберегли», - сказал Путин.

В феврале прошлого года Путин просил министров не ходить больными на работу. Тогда на совещании с членами правительства также отсутствовал Медведев и несколько министров. «Больными на работу прошу не ходить никого. Правительство с гриппом не справляется, по-моему, несет потери», - говорил Путин.