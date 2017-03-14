В СКР опровергли заявления о развале «дела Гайзера»

В Следственном комитете России выступили с разъяснениями относительно появившейся в СМИ информации о прекращении уголовного дела в отношении Вячеслава Гайзера по эпизоду о даче взятки экс-главе администрации Сыктывкара.

«Ни по одному из эпизодов преступной деятельности обвиняемых уголовное дело не прекращалось. (...) Что касается конкретного эпизода, который якобы ушел из обвинения Гайзеру, то этого эпизода и не было изначально в указанном деле», - говорится в распространенном во вторник вечером заявлении СК России о расследовании уголовного дела в отношении Гайзера.

В следственном ведомстве пояснили, что уголовное дело о даче взятки экс-руководителю администрации Сыктывкара Роману Зенищеву находится в производстве регионального следственного управления СК России по Республике Коми.

В ведомстве напомнили, что основное уголовное дело в отношении Гайзера и его соучастников находится в производстве Главного управления по расследованию особо важных дел СК России.