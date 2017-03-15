Подозреваемый в распространении банковского вируса россиянин заявил суду США о невиновности

Обвиняемый в США в распространении компьютерного вируса гражданин России Марк Вартанян в суде заявил о невиновности. Это сообщает издание Atlanta Journal со ссылкой на информационное сообщение окружного прокурора Джона Хорна. Процесс над Вартаняном идет в федеральном суде Атланты. Обвиняемый был экстрадирован в США из Норвегии в декабре 2016 г.

По версии обвинения, он разрабатывал, усовершенствовал и поддерживал «банковский троян» Citadel. Еще одного фигуранта этого дела, выходца из Петербурга Дмитрия Белороссова суд приговорил к 4,5 г. тюрьмы в сентябре 2015 г. Белороссов признал вину в распространении и установке этой программы на компьютеры жертв.

Как заявил Хорн, Citadel занимался кражей финансовой и личной информации владельца компьютера. Троян впервые был замечен около 2011 г., его предлагали купить на русскоязычных форумах, участие в которых было возможно только по инвайтам. По версии следствия, при участии Вартаняна в период с 2012 по 2014 гг. Citadel заразил около 11 млн компьютеров по всему миру, потерпевшие в совокупности потеряли более $500 млн.

Несмотря на то что Вартанян заявил уже суду о непризнании вины, прокуратура дала понять, что намерена добиться от него признания.

Вартанян работал на норвежскую компанию и проживал в городе Фредрикстад, напоминает ТАСС, он был задержан по запросу США в октябре 2014 г. и с тех пор находится в предварительном заключении. Суды по запросу о его экстрадиции продолжались с весны 2015 г., сначала суду было недостаточно доказательств вины подозреваемого, затем время ушло на рассмотрение его апелляций.

Диппредставительства России в Осло и Вашингтоне помогали Вартаняну готовиться к суду в США и следили за соблюдением всех его прав и интересов, напоминает ТАСС. По мнению российских дипломатов, норвежские власти уделили недостаточно внимания доводам норвежских экспертов, указывавших на то, что прямых доказательств вины россиянина ФБР не представило. «Мы много раз разъясняли, что данное дело является элементом ведущейся американскими спецслужбами по всему миру охоты за российскими гражданами, - отмечала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. - Эта охота не имеет ничего общего с подлинными интересами правосудия и представляет собой абсолютное игнорирование норм международного права».