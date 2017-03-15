Минюст США подозревает хакеров из России во взломе аккаунтов Yahoo! – Bloomberg

Американские власти намерены предъявить обвинения в хакерских атаках против аккаунтов Yahoo!, сообщает Bloomberg. Минюст считает, что к акции причастны четыре человека: одного из них предполагалось арестовать в Канаде в минувший вторник, еще трое находятся в России.

Ранее компания сообщала о двух хакерских атаках, скорее всего не связанных между собой. В результате одной из них, в 2014 г., были похищены данные 500 млн пользователей, другой – 1 млрд. Про первую атаку компания говорила, что за ней стоят хакеры, которых поддерживает некое правительство.

Скандал с утечкой повлиял на сумму сделки по покупке Yahoo! Компанией Verizon. В результате интернет-бизнес Yahoo обойдется Verizon на $350 млн дешевле - общая сумма сделки составит $4,48 млрд вместо $4,83 млрд. Также Yahoo приняла на себя обязательство компенсировать 50% ущерба, который может возникнуть в связи с утечкой данных.