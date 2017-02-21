Verizon договорилась купить Yahoo за $4,48 млрд

Американская Verizon договорилась с Yahoo! Inc. о сумме сделки по покупке последней. Интернет-бизнес Yahoo обойдется Verizon на $350 млн дешевле из-за скандала с утечкой личных данных 500 млн пользователей, говорится в пресс-релизе.

Общая сумма сделки составит $4,48 млрд вместо $4,83 млрд. Yahoo также приняла на себя обязательство компенсировать 50% ущерба, который может возникнуть в связи с утечкой данных. Под ущербом понимаются штрафы со стороны регуляторов и потенциальные выплаты по искам, поданным третьими сторонами.

Утечка личных данных пользователей Yahoo произошла в 2013 г. В результате хакерской атаки были похищены имена, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения, контрольные вопросы и ответы.

Ожидается, что сделка будет закрыта во II квартале 2017 г. Сегодня в ходе предварительных торгов акции Yahoo подорожали на 0,6%, Verizon – на 0,4%.