Чистый убыток Yahoo за 2016 год сократился в 21 раз

Чистый убыток американской интернет-компании Yahoo по итогам 2016 г. уменьшился в 20,77 раза, составив $209,46 млн, говорится в сообщении компании.

Разводненный убыток на одну акцию компании в отчетном периоде составил $0,23 против убытка в $4,64 за 2015 г. Выручка компании выросла на 4,04% до $5,169 млрд.

По итогам IV квартала Yahoo получила чистую прибыль в размере $163,9 млн против убытка в $4,432 млрд в аналогичном периоде прошлого года. Разводненная прибыль на одну акцию компании в отчетном периоде составила $0,17 против убытка в $4,70 в 2015 г. Эксперты ожидали прибыль на уровне $0,21. Выручка компании в годовом выражении выросла на 15,37% до $1,469 млрд.

«Я очень довольна нашими результатами за IV квартал и невероятно горда тем, как (наша. – Ред.) команда выполнила стратегический план на 2016 г. <...> С учетом наших опережающих планы финансовых результатов за 2016 г. и IV квартал (2106 г.) и стабильной вовлеченности наших пользователей, возможности (сделки с) Verizon выглядят яркими», – приводятся в релизе слова гендиректора Yahoo Мариссы Майер.