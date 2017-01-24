Закрытие сделки Yahoo и Verizon откладывается на три месяца

Yahoo объявила, что сделка по продаже ее основного бизнеса американской Verizon Communications будет закрыта во II квартале 2017 г. Как сообщает Reuters, ранее предполагалось, что стороны закроют сделку в I квартале. Однако были и сомнения, что она вообще состоится после того, как Yahoo дважды была вынуждена сообщить, что обнаружила следы массивных хакерских атак, в результате одной из которых злоумышленники могли получить доступ к данным более чем 1 млрд пользователей. В частности, источники The Wall Street Journal в руководстве Verizon говорили, что в компании уже менее уверены, что сделка состоится. 23 января WSJ сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование на предмет того, не слишком ли поздно Yahoo сообщила о взломах инвесторам.

23 января сама Yahoo сообщила о сроках закрытия сделки с Verizon, представляя квартальный отчет с результатами лучше ожиданий рынка. В частности, операционная выручка в IV квартале выросла в годовом измерении на 15%, а доходы от мобильной, видео- и нативной рекламы (MaVeNS) выросли на 25% до $590 млн. Выручка от работы поисковика снизилась на 6% до $821 млн. Также из отчета следует, что компания потратила около $10 млн на ликвидацию последствий обеих хакерских атак.