Офицеров ВМС США обвиняют в разглашении тайн в обмен на дорогие подарки и секс-вечеринки

Министерство юстиции США обвинило в коррупции восьмерых высокопоставленных офицеров ВМС США, в том числе адмирала, сообщает Washington Post. По данным издания, среди обвиняемых — контр-адмирал Брюс Лавлес, четыре отставных капитана ВМС и полковник морской пехоты в отставке.

Они обвиняются в преступлениях, совершенных в период с 2006 по 2014 г. В минюсте считают, что высокопоставленные офицеры ВМС США получали взятки от владельца компании, обслуживающей американские корабли, Леонарда Гленна Фрэнсиса из Сингапура.

По данным издания, Фрэнсис дарил офицерам дорогие подарки — часы за $25 000, сигары за $2000, коньяк также за $2000,оплачивал номера дорогих отелей стоимостью $600 за ночь, а также спонсировал секс-вечеринки, пишет газета. Так, согласно с обвинительным заключением, во время одной из таких вечеринок военные выпили все запасы шампанского в гостинице «Шангри-Ла» на сумму больше $50 000, и бизнесмен все это оплатил. В свою очередь информация, полученная от военных, помогла бизнесмену получать многомиллионные контракты с американскими ВМС.

По данным издания, несколько фигурантов дела уже арестованы, около 30 адмиралов находятся под следствием.