«Дождь» сообщил об обыске у замглавреда журнала «Компания» из «ИДР-формат»

Следователи пришли с обысками в квартиру, где проживает заместитель главного редактора журнала «Компания» Андрей Красавин, рассказал «Дождю» Георгий Аваньян, замгендиректора «ИДР-формат» (Издательского дома Родионова), в который входит журнал. Гендиректор «ИДР-формата» Евгений Фельдман 10 марта был помещен под домашний арест по обвинению в вымогательстве $200 000. По информации ТАСС, он пытался вымогать деньги у представителей группы «Сумма».

Нынешний обыск начался в квартире гражданской жены Красавина, с чем связаны следственные действия, собеседник «Дождя» не знает. Присутствовавший при обыске адвокат не смог дать каналу оперативный комментарий, но сказал, что там идут «следственные действия».

По данным источника «Дождя», Фельдмана подозревают в том, что он обещал за взятку не публиковать в журналах издательства «ИДР-формат», «Профиль» и «Компания» сведения, порочащие репутацию холдинга «Сумма».