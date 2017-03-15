Депутаты запретили нежелательным НПО создавать юридические лица в России

Правительственный законопроект о запрете нежелательным для России иностранным или международным неправительственным организациям создавать юридические лица в России прошел третье чтение в Госдуме. Это сообщает ТАСС. Речь идет о поправках в федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Они призваны ликвидировать пробел в законодательстве, говорилось в пояснительной записке.

До принятия этого законопроекта российское законодательство определяло и последствия признания деятельности иностранных НПО нежелательными на территории, в том числе в части запрета создания такими организациями структурных подразделений в России. Однако не было запрета для них на создание российских юридических лиц.

Признание нежелательной деятельности организации означает отказ в проведении операций с денежными средствами, иным имуществом, запрет на создание на территории России структурных подразделений. За сотрудничество с нежелательной организацией российским гражданам грозит штраф до 15 000 руб., организациям – до 100 000 руб. либо – в случае повторного нарушения – уголовная ответственность в виде штрафа или лишения свободы от двух до шести лет. Нежелательным организациям запрещается проводить публичные мероприятия и распространять материалы, в том числе через СМИ.

Совет Федерации в прошлом году утвердил неофициальный «патриотический стоп-лист» из иностранных НПО. Первоначально в него вошли 12 организаций: институт «Открытое общество» (фонд Сороса), Национальный фонд демократии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт по международным вопросам, фонд Макартуров, Freedom House, фонд Чарльза Стюарта Мотта, Фонд образования для демократии, Восточно-европейский демократический центр, Всемирный конгресс украинцев, Украинский всемирный координационный совет, Крымская полевая миссия по правам человека.