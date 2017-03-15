Задержанный в Москве шеф-редактор Regnum был в международном розыске

Задержанный в Москве гражданин Белоруссии - шеф-редактор информационного агентства Regnum Юрий Баранчик - находится в международном розыске по запросу Минска. Сейчас решается вопрос о его выдаче, сказал ТАСС сотрудник пресс-службы ГУ МВД столицы. Баранчик будет выдан Белоруссии, заявил агентству источник в правоохранительных органах.

ИА Regnum утром 15 марта сообщило о задержании своего шеф-редактора и предположило, что это связано с делом в отношении нескольких сотрудников, которых власти Белоруссии обвиняют в разжигании межнациональной розни. Обвинения агентство назвало надуманными и заявило о политическом преследовании своих авторов и сотрудников.

«Его взяли сегодня ночью прямо из дома - из квартиры, которую снимал, - рассказал ТАСС главный редактор Regnum Модест Колеров. - Сейчас этим делом занимается наш адвокат, мы пожаловались во всевозможные инстанции». Баранчик пока комментировать ситуацию отказался.

Только 15 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что в его стране есть демократия и соблюдаются права человека. Он сказал это, обращаясь к Евросоюзу. «Если бы вы внимательно посмотрели на Беларусь, то увидели бы здесь и права человека, и демократию, и порядок, и безопасность для людей. Мы тоже не без недостатков, как и вы. Но надо разговаривать, надо быть ближе друг к другу. Надо, если у вас есть опыт, предлагать и передавать его. Мы готовы учиться. Но прошу, имейте в виду одно: для нас святы суверенитет и независимость», - цитирует «Белта».