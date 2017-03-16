Володин: Россия рассчитывает на поддержку Франции в ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что поддержка прав российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) напрямую связана с защитой демократических ценностей.

«Сейчас мы начали работу (в Госдуме нового, седьмого созыва) по выстраиванию отношений, в том числе в международном плане и, конечно, хотели бы попросить вашей поддержки в ПАСЕ, чтобы у нас не было дискриминации наших национальных делегаций», - сказал Володин, принимая в четверг в Госдуме делегацию во главе с членом комиссии Национального собрания Франции по международным делам, сопредседателем ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.

Володин добавил, что учитывая, что российская делегация была несколько лет назад лишена права голоса, Москва считает невозможным участие в ПАСЕ, пока в регламенте ПАСЕ не будут защищены права национальных делегаций. Если лишают права голоса национальную делегацию, то это, вне всякого сомнения, противоречит основным принципам демократии, добавил председатель Госдумы.

Председатель Госдумы также пригласил французских парламентариев вновь посетить Крым. «Если у вас появится желание еще раз посетить Крым вместе со своими коллегами, думаю, что мы будем видеть вас на родине Натальи Поклонской и Руслана Бальбека (депутаты Госдумы от Крыма). Тем более, они представляют этот регион сегодня уже исходя из выбора населения в их поддержку, и, думаю, что это приглашение тоже подтвердят», - сказал Володин.