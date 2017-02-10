Володин: Экспертный диалог с ПАСЕ будет возобновлен

Российская делегация не планирует возвращаться в ПАСЕ, пока организация не пересмотрит процедуру лишения права голоса, заявил в интервью «Коммерсанту» спикер Госдумы Вячеслав Володин. «В ПАСЕ не вернемся, пока не будут отменены дискриминационные нормы регламента, которые позволяют, причем небольшому количеству членов ПАСЕ, лишать голоса национальные делегации», - заявил он.

Вопрос о регламентных нормах в отношении российской делегации в ближайшее время будет рассмотрен в рамках постоянного комитета ПАСЕ, сказал Володин. Об этом говорится в письме председателя ПАСЕ Педро Аграмунту. «Он стремится, чтобы все-таки в ПАСЕ было 47 стран-участниц, и мы за это. Но нам важно, чтобы права делегации были защищены», - уточнил спикер российского парламента. В начале марта состоится Парламентская ассамблея в Мадриде, куда от Госдумы, по его словам, поедут Петр Толстой и Леонид Слуцкий, которым предстоит участвовать в обсуждении этого вопроса.

Говоря о законотворческой деятельности Госдумы, Володин остановился на законе о декриминализации насилия. По его мнению, принятие этой нормы исправляет правовые ошибки. Если отец даст подзатыльник ребенку, «это наказывалось уголовным наказанием. Относилось к уголовной статье. А если сосед дал затрещину просто ребенку, то это административная ответственность. Если два брата подрались, то уголовная ответственность, а если подрался с соседом, то административная», - пояснил Володин.

Спикер не исключил, что по мере появления правоприменительной практики могут быть скорректированы и законы об НКО, а также пакет Яровой.