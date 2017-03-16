В Госдуму внесен законопроект об амнистии в честь трехлетия присоединения Крыма

Депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об амнистии в связи с третьей годовщиной принятия двух новых субъектов – Крыма и Севастополя – в состав России. Об этом «РИА Новости» сообщил один из авторов документа – Ярослав Нилов.

В профильном комитете Госдумы ранее заявили «РИА Новости», что амнистия к годовщине присоединения Крыма, скорее всего, не состоится.

По словам Нилова, речь идет о тех осужденных, которые не совершали тяжких преступлений. Также предлагается снизить реальные сроки уголовного наказания отдельным категориям осужденных по отдельным нетяжким статьям УК РФ.

Согласно проекту постановления акт об амнистии предлагается распространить на несовершеннолетних, на совершеннолетних, совершивших преступления в возрасте до 18 лет, на женщин, имеющих несовершеннолетних детей, на беременных и женщин старше 55 лет, на мужчин старше 60 лет, на мужчин, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также на инвалидов I, II и III групп.

Кроме того, проектом постановления об амнистии предлагается сократить неотбытую часть наказания для осужденных, которые не подпадают под действие акта об амнистии в части освобождения от наказания.

В законопроекте также оговаривается, что амнистия не может быть применена к осужденным за умышленные убийства, грабежи, разбои, изнасилования, терроризм, экстремизм, захват заложников, бандитизм и другие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также в отношении лиц, являющихся злостными нарушителями режима отбывания наказания, осужденных за преступления при особо опасном рецидиве, освобождавшихся в период с 1993 г. по амнистии или в порядке помилования и вновь совершивших преступления, либо лиц, совершивших преступления в местах лишения свободы.

Под действие амнистии в соответствии с проектами подпадают не только заключенные, но и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, условно осужденные, лица, наказание которым отсрочено, и условно-досрочно освобожденные.

Произвести исполнение амнистии предлагается в течение шести месяцев.