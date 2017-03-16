В ГИБДД назвали вероятную причину ДТП с автобусом в Ленобласти

Причиной аварии с туристическим автобусом в Выборгском районе Ленинградской области мог стать гололед, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Сегодня около 08.50 мск на 16-м км автодороги Выборг – Брусничное автобус с туристами съехал в кювет. В салоне находились 32 человека, три пассажира погибли, еще 20 получили травмы различной степени тяжести.

«Водитель 1960 года рождения, управляя автобусом "Ю-Тонг" (принадлежит частному лицу), следуя из Санкт-Петербурга в сторону Финляндии, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием (состояние дороги – гололед)», – говорится в сообщении управления ГИБДД. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа регионального управления МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.