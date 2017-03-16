В Москве задержан журналист «Новой газеты»

Сотрудники МВД задержали журналиста «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя - Худоберди Нурматов), когда он выходил из подъезда своего дома в Москве. Его доставили в ОВД «Пресня»; к нему нет никаких претензий со стороны полиции, но его личностью заинтересовалась ФСБ, говорится в заявлении «Новой газеты».

Издание отмечает, что Али Феруз является гражданином Узбекистана, хотя вырос в России. Он уехал из Узбекистана восемь лет назад, потому что местные «спецслужбы принуждали его к сотрудничеству». В настоящее время у журналиста нет паспорта, он был украден в 2012 г. «Для восстановления документа по законам Узбекистана Али должен был обратиться в посольство Узбекистана в Москве, а затем вернуться на родину. Дальнейшее развитие событий всем понятно: задержание, обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями, тюремный срок», – отмечается в сообщении «Новой газеты».

Также правоохранители выявили, что Нурматов проходил по делу о вербовке в радикальную запрещенную организацию «Ат-Такфир валь хиджра» в 2007 г. После чего полицейские Казани вели розыск Нурматова.

По данным Life, журналист проходил по делу о вербовке в организацию «Ат-Такфир валь хиджра» (запрещена в России) в 2007 г.

«На данный момент мы привлекли адвокатов, чтобы помешать его экстрадиции в Узбекистан и добиться того, чтобы он остался в нашей стране», - заявил «Интерфаксу» главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.