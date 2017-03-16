В школе на юго-востоке Франции произошла стрельба

На юго-востоке Франции в городе Грас мужчина устроил стрельбу в школе. Ранены два человека. Выстрелы производились в сторону директора учебного заведения, передают местные СМИ.

Инцидент произошел в лицее Токвиль в Грасе в 30 км к северу от Ниццы.

Как сообщает телеканал BFMTV, стрелявший имел несколько единиц огнестрельного оружия. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленник задержан. Им оказался 17-летний школьник.