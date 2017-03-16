Кристин Лагард осудила «подлый акт насилия» в парижском офисе МВФ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард осудила взрыв в одном из офисов МВФ в Париже. Как передает BFM TV, Лагард была проинформирована об инциденте, в результате которого пострадала сотрудница фонда, она уже связывалась с этим бюро и выразила поддержку работающим там сотрудникам.

«Я осуждаю этот подлый акт насилия и подтверждаю намерение МВФ продолжать работу и выполнять свои задачи!, - сказала она.

В четверг в офисе МВФ в XVI округе на проспекте Иена взорвалась поступившая туда перед обедом посылка на имя руководителя европейского бюро фонда. Это произошло, когда ее вскрывали. Занимавшаяся почтой сотрудница получила ожоги рук и лица. Полицейские источники BFM сообщили, что на месте взрыва обнаружена деталь сдетонировавшего устройства - цилиндр размером около 30 см, и что взрывом повредило потолок кабинета.

В здании проводилась эвакуация, сообщает Figaro, все помещения обследовали кинологи с собаками. Источник газеты рассказал, что следствие «интуитивно» сравнивает этот взрыв с инцидентом в Минфине ФРГ, где днем ранее нашли взрывчатую смесь, детонация которой могла бы привести к значительному количеству пострадавших. Ответственность за закладку взрывчатки в тот же день взяла на себя некая доселе неизвестная греческая группа анархистов «Заговор огненных ячеек», которая проводит операцию «Немезида» против властей.