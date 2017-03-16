Задержанный журналист «Новой газеты» отпущен под подписку о невыезде

Задержанного журналиста «Новой газеты» Али Феруз отпускают домой под подписку о невыезде. Об этом сообщила пресс-секретарь газеты Надежда Прусенкова на своей странице в Facebook в четверг, 16 марта.

«Али отпускают под подписку до суда. Дело административное, не уголовное. Из ОВД - в больницу с недолеченным гриппом. Без конвоя. Сейчас должен выйти из ОВД. Ждем. Спасибо ОНК и всем», - написала она.

Ранее в четверг стало известно, что сотрудники МВД задержали журналиста «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя - Худоберди Нурматов), когда он выходил из подъезда своего дома в Москве. Его доставили в ОВД «Пресня»; к нему нет никаких претензий со стороны полиции, но его личностью заинтересовалась ФСБ, говорилось в сообщении «Новой газеты».

Издание отмечало, что Али Феруз является гражданином Узбекистана, хотя вырос в России. Он уехал из Узбекистана восемь лет назад, потому что местные «спецслужбы принуждали его к сотрудничеству». В настоящее время у журналиста нет паспорта, он был украден в 2012 г. «Для восстановления документа по законам Узбекистана Али должен был обратиться в посольство Узбекистана в Москве, а затем вернуться на родину. Дальнейшее развитие событий всем понятно: задержание, обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями, тюремный срок», – говорилось в сообщении «Новой газеты».

Также правоохранители выявили, что Нурматов проходил по делу о вербовке в радикальную запрещенную организацию «Ат-Такфир валь хиджра» в 2007 г. После чего полицейские Казани вели розыск Нурматова.