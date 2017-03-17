Россияне стали меньше беспокоиться по поводу санкций – ВЦИОМ

Доля граждан России, которые видят в введении санкций негативные последствия для страны и себя лично, заметно снизилась с 2015 г., следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, в феврале 2015 г. более половины (52%) россиян считали, что санкции усугубили ситуацию в России, а в марте нынешнего года так ответили чуть более четверти (27%) участников опроса.

В то же время о положительных последствиях введения западных санкций наши сограждане, по данным ВЦИОМ, стали говорить существенно чаще: за тот же период доля респондентов, разделяющих это мнение, выросла с 17% до 35%. Треть опрошенных (32%) сейчас полагают, что санкционная политика не оказала серьезного влияния на жизнь общества, два года назад так говорил почти каждый пятый (22% респондентов).

Аналогичная тенденция отмечена социологами и в оценке воздействия санкций на каждого лично: сегодня определенные последствия для себя и близких отмечают 17% россиян (с 45% в 2015 г.).

Как правило, их жалобы связаны с ростом цен и ухудшением материального положения – такие последствия называют 66% от числа тех, кто ощущает влияние санкций; еще 13% говорят, что из-за санкций многие товары пропали из продажи, по 9% негативными последствиями, коснувшимися их лично, называют снижение или задержку зарплаты, а также проблемы с получением виз или запреты на поездки за границу, на Украину.