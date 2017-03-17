Россия передала Киеву для отбывания наказания 12 осужденных украинцев

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) выдала Украине 12 граждан этой страны, отбывавших наказание в России, сообщили в пресс-бюро ведомства.

«Сегодня ФСИН в плановом порядке передала правоохранительным органам Украины для дальнейшего отбывания наказания в государстве гражданства 12 осужденных граждан Украины», - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в пятницу в «Интерфакс».

В нем отмечается, что передача состоялась на контрольно-пропускном пункте «Нехотеевка-Гоптовка» Белгородской области.

Ранее замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщал о том, что вопрос передачи Украине 12 отбывающих наказание в Крыму осужденных украинцев согласован с российской ФСИН.