Москалькова: Переданные Украине заключенные не имеют претензий к России

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинские заключенные, отбывавшие наказание в Крыму и переданные Украине, не имеют претензий к российской стороне.

«При передаче заключенных каждого спрашивала украинская сторона, есть ли претензии к российской стороне. Все сказали, что нет», — сообщила Москалькова.

Ранее в пятницу сообщалось, что российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) передала украинской стороне 12 граждан Украины, отбывавших наказание в Крыму.