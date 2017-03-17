Экс-губернатор Челябинской области готов вернуться в Россию для дачи показаний – адвокат

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, которого подозревают во взяточничестве, не признает своей вины. Об этом сообщил его адвокат Игорь Трунов. «Мы ведем это дело с 2012 г., Юревич даже близко к нему никакого отношения не имеет, конечно, он не признает свою вину», –­ пояснил он.

Сейчас Юревич находится на лечении в Израиле, но он не скрывается от следствия и готов приехать, чтобы дать показания. «Нам нужно будет созвониться со следователем, согласовать время, и Юревич приедет и даст исчерпывающие показания», – добавил адвокат.

Встреча защиты со следователем запланирована на следующую неделю. «Мы с утра связались со следователем, договорились, что встретимся на следующей неделе в Екатеринбурге, чтобы получить весь объем документов по делу. И, скорее всего, будем обжаловать процессуальные действия, которые были предприняты – вынесение постановления о возбуждении уголовного дела», – сказал Трунов.

Бывшего губернатора подозревают в получении взятки от Виталия Тесленко, который занимал должность министра здравоохранения региона. Юревич был отправлен в отставку президентом Владимиром Путиным 15 января 2014 г. Ранее сообщалось, что прокуратура Челябинской области в ходе проверки выявила неэффективное и излишнее расходование бюджетных средств в 2012-2013 гг. на охрану экс-губернатора и обеспечение безопасности мероприятий с его участием.

Экс-министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко в октябре 2014 г. был приговорен Ленинским райсудом Челябинска к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 млн руб. за получение взяток. Позднее штраф был уменьшен до 100 млн руб.