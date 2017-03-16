СКР возбудил дело о получении взятки против бывшего губернатора Челябинской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по подозрению в получении взятки против экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

«Четвертым следственным управлением (с дислокацией в Екатеринбурге) Главного следственного управления СК России возбуждено уголовное дело по факту получения взятки Михаилом Юревичем, занимавшим в 2012 г. должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения Челябинской области», - рассказали в ведомстве.

На данный момент проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.