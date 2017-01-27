Фигуранты дела о мошенничестве в Коми получили взятки почти на 200 млн рублей

Следствие выявило факты получения взяток на сумму около 200 млн руб. членами преступного сообщества, созданного экс-губернатором Коми Вячеславом Гайзером, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«В 2013 г. они получили от предпринимателя Е.Самойлова в качестве взятки за общее покровительство две 25-процентные доли стоимостью 160 млн руб. в уставном капитале ООО "Автоцентр"», - сказала она.

Петренко сообщила, что эти доли были переоформлены на подконтрольное Александру Чернову юридическое лицо ООО «Отель-Сервис» и таким образом легализованы.

«В 2008 г. Вячеслав Гайзер способствовал назначению А.Сердитова директором ОАО "Сыктывкарский ЛВЗ". В обмен на это он и его сообщники в период с 2009 по 2015 гг. получили в качестве взяток от Сердитова 37,5 млн руб.»,- сказала представитель следствия.

Басманный суд Москвы 20 сентября 2015 г. арестовал 15 фигурантов дела об организации преступного мошеннического сообщества в Республике Коми. Они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, легализации (отмывании) денежных средств, полученных в результате совершения преступления, получении взятки.

По данным следствия, преступное сообщество, в которое входили обвиняемые, было создано в 2006 г. Им руководили бывшие главы республики Вячеслав Гайзер и Владимир Торлопов, а также Александр Зарубин, Александр Чернов и Валерий Веселов. Руководители и участники сообщества совершали преступления, направленные на завладение высокорентабельными предприятиями региона, либо установление контроля над ними с целью незаконного обогащения.